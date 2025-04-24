Advertisement

لبنان

هذه هي خفايا تهكّم أورتاغوس على جنبلاط

Lebanon 24
24-04-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1351632-638811579920294084.png
Doc-P-1351632-638811579920294084.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الان سركيس في" نداء الوطن": تواصل نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إطلاق مواقف متشدّدة ومثيرة للجدل وصلت إلى حدّ انتقاد تصريحات شخصيات لبنانية.
Advertisement

لم يكن مستغرباً انتقاد أورتاغوس لخطاب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم. فـ «الحزب» بالنسبة إلى واشنطن عدو رسمي. ما يثير الاستغراب، تهكّم أورتاغوس على وليد جنبلاط بعد تصريحه  بأن شروط أورتاغوس على لبنان مستحيلة، فردّت الأخيرة  عبر  منصة «إكس» بالقول: «المخدرات مضرّة يا وليد»، فردّ جنبلاط كاتباً «الأميركي القبيح».

ثمة قطبة مخفية في هجوم أورتاغوس على جنبلاط، فمن الطبيعي أن تهاجم شخصية إيرانية «بيك» المختارة، لكن ليس مسؤولة أميركية. تشير المعلومات إلى أنّ هجوم أورتاغوس على جنبلاط ليس بريئاً، خصوصاً أن المسؤولة الأميركية لا تضيّع وقتها على منصة «إكس»، بل أرادت توجيه رسالة سياسية حازمة لها خلفيات ودلالات. تأتي تغريدة أورتاغوس لجنبلاط لتقول له «ما من أحد فوق رأسه خيمة»، ومواقفه باتت تحت المجهر.
وأتت زيارة أورتاغوس الأخيرة إلى لبنان ولقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دون زيارة جنبلاط، لتؤكد تراجع اهتمام واشنطن بجنبلاط. يوضع جنبلاط في موقف لا يحسد عليه أميركياً، وسط ارتفاع الكلام عن احتمال وضعه تحت لائحة العقوبات التي يدرسها الكونغرس الأميركي، لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة، والأكيد أن جنبلاط لا يمكنه استكمال سياسته كما كان، فهو ملك «التكويعات»، فهل يخطئ هذه المرّة في «الكوع»؟  
 
مواضيع ذات صلة
هذا جديد أزمة جنبلاط - أورتاغوس
lebanon 24
25/04/2025 15:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ردّ ناريّ من جنبلاط على مورغان أورتاغوس
lebanon 24
25/04/2025 15:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
متى ستصل أورتاغوس إلى بيروت؟هذه آخر معلومة
lebanon 24
25/04/2025 15:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تتحرّك قرب حدود لبنان.. هذه خفايا "التدريبات"!
lebanon 24
25/04/2025 15:14:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-04-25
08:10 | 2025-04-25
08:03 | 2025-04-25
08:01 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:38 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24