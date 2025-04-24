هذه هي خفايا تهكّم أورتاغوس على جنبلاط

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كتب في" نداء الوطن": تواصل نائبة الأميركي إلى إطلاق مواقف متشدّدة ومثيرة للجدل وصلت إلى حدّ انتقاد تصريحات شخصيات لبنانية.لم يكن مستغرباً انتقاد أورتاغوس لخطاب لـ «حزب الله» الشيخ . فـ «الحزب» بالنسبة إلى عدو رسمي. ما يثير الاستغراب، تهكّم أورتاغوس على بعد تصريحه بأن شروط أورتاغوس على مستحيلة، فردّت الأخيرة عبر منصة «إكس» بالقول: «المخدرات مضرّة يا وليد»، فردّ كاتباً «الأميركي القبيح».ثمة قطبة مخفية في هجوم أورتاغوس على جنبلاط، فمن أن تهاجم شخصية إيرانية «بيك» المختارة، لكن ليس مسؤولة أميركية. تشير المعلومات إلى أنّ هجوم أورتاغوس على جنبلاط ليس بريئاً، خصوصاً أن المسؤولة الأميركية لا تضيّع وقتها على منصة «إكس»، بل أرادت توجيه رسالة سياسية حازمة لها خلفيات ودلالات. تأتي تغريدة أورتاغوس لجنبلاط لتقول له «ما من أحد فوق رأسه خيمة»، ومواقفه باتت تحت المجهر.وأتت زيارة أورتاغوس الأخيرة إلى لبنان ولقاء «القوات اللبنانية» دون زيارة جنبلاط، لتؤكد تراجع اهتمام واشنطن بجنبلاط. يوضع جنبلاط في موقف لا يحسد عليه أميركياً، وسط ارتفاع الكلام عن احتمال وضعه تحت لائحة التي يدرسها الأميركي، لكن لا شيء نهائياً حتى الساعة، والأكيد أن جنبلاط لا يمكنه استكمال سياسته كما كان، فهو ملك «التكويعات»، فهل يخطئ هذه المرّة في «الكوع»؟