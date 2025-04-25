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لبنان

"خلاف خفي" داخل الحكومة

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-04-2025 | 01:15
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تكشف معلومات متقاطعة من مصادر سياسية متابعة أن العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وأحد الأحزاب الأساسية المشاركة في الحكومة تمرّ في مرحلة توتر غير مُعلَن، لكنها تتجه، وفق ما تؤكده المصادر، نحو مزيد من التعقيد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة. 
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وتلفت هذه المصادر إلى أن الخلاف القائم، وإن كان لا يظهر في الخطابات أو المواقف الرسمية، إلا أنه ينعكس في الكواليس وعلى مستوى التنسيق بين الطرفين داخل المؤسسات.

وتشير المعطيات إلى أن جذور هذا التباين تعود إلى تباين في النظرة إلى إدارة بعض الملفات الحساسة. كما أن التحضيرات للمعركة الانتخابية بدأت تكشف عن تباعد في الحسابات، إذ يخشى الطرف المقصود من أن يؤدي الأداء السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية إلى تعزيز موقعه الشعبي، لا سيما في الشارع المسيحي، وهو ما يعتبره خصومه تهديدًا لتوازنات المرحلة المقبلة.
 
المصدر: خاص لبنان24
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