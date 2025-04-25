"خلاف خفي" داخل الحكومة

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وتلفت هذه المصادر إلى أن القائم، وإن كان لا يظهر في الخطابات أو المواقف الرسمية، إلا أنه ينعكس في الكواليس وعلى مستوى التنسيق بين الطرفين داخل المؤسسات.وتشير المعطيات إلى أن جذور هذا التباين تعود إلى تباين في النظرة إلى إدارة بعض الملفات الحساسة. كما أن التحضيرات للمعركة بدأت تكشف عن تباعد في الحسابات، إذ يخشى الطرف المقصود من أن يؤدي السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية إلى تعزيز موقعه الشعبي، لا سيما في ، وهو ما يعتبره خصومه تهديدًا لتوازنات المرحلة المقبلة.