22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرهان على "الاتفاق"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
25-04-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤكد مصادر مطلعة أن الرهان الحقيقي لدى "قوى الثامن من آذار" لا
يقتصر
فقط على المعادلات السياسية
الداخلية
، بل يمتد إلى تطورات الخارج، وتحديدًا المسار التفاوضي بين
واشنطن
وطهران. ووفق هذه المصادر، فإن أي تسوية محتملة بين
إيران
والولايات المتحدة، حتى ولو لم تتناول الملف اللبناني بشكل مباشر، ستنعكس بطبيعتها على الوضع المحلي.
Advertisement
وتعتبر هذه القوى أن رفع القيود عن إيران سيؤدي تلقائيًا إلى تراجع مستوى الضغط الاقتصادي على حلفائها في
لبنان
، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات
المالية
التي كانت تخضع لرقابة مشددة. ومع انفتاح قنوات
التمويل
، تتوقع هذه
الأطراف
أن يتنفس
حزب الله
الصعداء اقتصاديًا، ولو بقي تحت وطأة الاستهداف السياسي.
عمليًا، فإن هذا السيناريو يمنح بيئة الحزب هامشًا أوسع في التحرك، وسط قناعة بأن التغييرات
الإقليمية
غالبًا ما تترك أثرها العميق في الداخل، وإنْ بشكل غير معلن في النصوص الرسمية للاتفاقات الدولية.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
رهان "أبل" المقبل في الصحة قد يكون طبيبًا بالذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
رهان "أبل" المقبل في الصحة قد يكون طبيبًا بالذكاء الاصطناعي
25/04/2025 15:15:39
25/04/2025 15:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ريفي: على "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة
Lebanon 24
ريفي: على "حزب الله" تسليم سلاحه للدولة تفادياً للمزيد من الرهانات المُكلِفة
25/04/2025 15:15:39
25/04/2025 15:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عقد جلسة تشريعية يجدد الرهان على اعتماد اللوائح المقفلة
Lebanon 24
عقد جلسة تشريعية يجدد الرهان على اعتماد اللوائح المقفلة
25/04/2025 15:15:39
25/04/2025 15:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات البلدية في جونيه...الرهان على الـ 15 بالمئة
Lebanon 24
الانتخابات البلدية في جونيه...الرهان على الـ 15 بالمئة
25/04/2025 15:15:39
25/04/2025 15:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد
Lebanon 24
لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد
02:00 | 2025-04-25
25/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية برج رحال: تأكيد الدعم الكامل والتعاون المستمر مع الجيش
Lebanon 24
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية برج رحال: تأكيد الدعم الكامل والتعاون المستمر مع الجيش
08:10 | 2025-04-25
25/04/2025 08:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
08:03 | 2025-04-25
25/04/2025 08:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الرجي أعلن ترشحه لمنصب رئاسة بلدية كفرشيما مع لائحة مكتملة من 15 عضوا
Lebanon 24
الرجي أعلن ترشحه لمنصب رئاسة بلدية كفرشيما مع لائحة مكتملة من 15 عضوا
08:01 | 2025-04-25
25/04/2025 08:01:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام تكشف.. كم بلغ عدد قتلى إسرائيل في عام من الحرب على غزة ولبنان؟
Lebanon 24
أرقام تكشف.. كم بلغ عدد قتلى إسرائيل في عام من الحرب على غزة ولبنان؟
07:41 | 2025-04-25
25/04/2025 07:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سياح مصدومون في لبنان
Lebanon 24
سياح مصدومون في لبنان
14:53 | 2025-04-24
24/04/2025 02:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو)
Lebanon 24
الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو)
14:29 | 2025-04-24
24/04/2025 02:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط والرسائل الثقيلة: صمتٌ مشحون وردّ مُشفّر
Lebanon 24
جنبلاط والرسائل الثقيلة: صمتٌ مشحون وردّ مُشفّر
11:01 | 2025-04-24
24/04/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وصفها القرار بأنه "كيدي" و"ثأري"... نقيب الفنانين يردّ على اتهامات سلاف فواخرجي ويوضّح!
Lebanon 24
بعد وصفها القرار بأنه "كيدي" و"ثأري"... نقيب الفنانين يردّ على اتهامات سلاف فواخرجي ويوضّح!
11:13 | 2025-04-24
24/04/2025 11:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد
Lebanon 24
لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد
02:00 | 2025-04-25
25/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-04-25
لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد
08:10 | 2025-04-25
قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" التقى رئيس بلدية برج رحال: تأكيد الدعم الكامل والتعاون المستمر مع الجيش
08:03 | 2025-04-25
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
08:01 | 2025-04-25
الرجي أعلن ترشحه لمنصب رئاسة بلدية كفرشيما مع لائحة مكتملة من 15 عضوا
07:41 | 2025-04-25
أرقام تكشف.. كم بلغ عدد قتلى إسرائيل في عام من الحرب على غزة ولبنان؟
07:38 | 2025-04-25
الرئيس سلام عرض مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي للاصلاحات
فيديو
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
25/04/2025 15:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
25/04/2025 15:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
25/04/2025 15:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24