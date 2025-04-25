الرهان على "الاتفاق"

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تؤكد مصادر مطلعة أن الرهان الحقيقي لدى "قوى الثامن من آذار" لا فقط على المعادلات السياسية ، بل يمتد إلى تطورات الخارج، وتحديدًا المسار التفاوضي بين وطهران. ووفق هذه المصادر، فإن أي تسوية محتملة بين والولايات المتحدة، حتى ولو لم تتناول الملف اللبناني بشكل مباشر، ستنعكس بطبيعتها على الوضع المحلي.وتعتبر هذه القوى أن رفع القيود عن إيران سيؤدي تلقائيًا إلى تراجع مستوى الضغط الاقتصادي على حلفائها في ، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات التي كانت تخضع لرقابة مشددة. ومع انفتاح قنوات ، تتوقع هذه أن يتنفس الصعداء اقتصاديًا، ولو بقي تحت وطأة الاستهداف السياسي.عمليًا، فإن هذا السيناريو يمنح بيئة الحزب هامشًا أوسع في التحرك، وسط قناعة بأن التغييرات غالبًا ما تترك أثرها العميق في الداخل، وإنْ بشكل غير معلن في النصوص الرسمية للاتفاقات الدولية.