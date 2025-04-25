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لبنان

بيان للجيش عن إشكال برجا.. هذا ما كشفه

Lebanon 24
25-04-2025 | 01:06
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 24 /4 /2025، وعلى أثر إشكال  تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين في بلدة برجاالشوف، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطنَين (م.م.) و(خ.ا.) وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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