بيان للجيش عن إشكال برجا.. هذا ما كشفه

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صدر عن – البيان الآتي:بتاريخ 24 /4 /2025، وعلى أثر إشكال تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين في بلدة – ، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطنَين (م.م.) و(خ.ا.) وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.