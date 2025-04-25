Advertisement

لبنان

بالقوّة.. هؤلاء يفرضون "الخوّة" على سائقي الباصات في الشمال!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-04-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1351668-638811654196166889.png
Doc-P-1351668-638811654196166889.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشكو العديد من سائقي باصات النقل العام في طرابلس والشمال من أزمة جديدة،تتمثل  في أشخاص يتعمدون الوقوف في الأماكن التي ينتظر فيها الركاب الباصات ، حيث يزعم هؤلاء أن الباصات تنقل الركاب من مناطق تقع تحت "إشرافهم"، ويعمدون إلى استخدام أسلوب القوة مع أصحاب الفانات.
Advertisement

ويقول صاحب أحد الفانات لـ"لبنان 24": "أواجه مشكلة مزعجة، فهؤلاء الذين يقفون على الطرقات ويدّعون أن هذه منطقتهم، يفرضون 'الخوّة' على كل راكب في طرابلس وساحة حلبا. من لا يدفع المبلغ المطلوب عن كل راكب يصعد من تلك النقطة، يتعرض للتهديد أو التضييق، فيُجبر إمّا على الدفع أو مغادرة المكان وعدم التوقف فيه مجددًا."

وتابع: "المشكلة ليست في قيمة العشرة آلاف ليرة التي ندفعها عن كل راكب، بل في أن الطرقات العامة باتت مقسمة بين مجموعات معينة، وكأنها أصبحت ملكًا خاصًا. حتى الطرقات العامة سُلبت منا لأن بعض النواب والشخصيات السياسية تحمي هؤلاء، وبالتالي لا نستطيع فعل شيء، وقد نُحرَم من مصدر رزقنا."

وأكد أن "الدولة غائبة تمامًا عن هذا الموضوع، فيما يعيش هؤلاء على حساب أشخاص آخرين يتعبون ويكدون من أجل لقمة عيشهم".
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
150 دولاراً لـ"هؤلاء" خلال "الإنتخابات"
lebanon 24
25/04/2025 15:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الكورية الجنوبية والأميركية تجري مناورات في "أنفاق كورية شمالية"
lebanon 24
25/04/2025 15:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"المستقبل" يتحرّك قضائيا ضدّ هؤلاء
lebanon 24
25/04/2025 15:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن ترامب : سأفرض قريبًا رسومًا جمركية على قطاع الأدوية
lebanon 24
25/04/2025 15:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-04-25
08:10 | 2025-04-25
08:03 | 2025-04-25
08:01 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:38 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24