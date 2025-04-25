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لبنان

عون تسلم دعوة لحضور القمة العربية في بغداد

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:11
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أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ الرئيس جوزاف عون تسلّم دعوة من الرئيس العراقي نقلها إليه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي لحضور القمة العربية المقرر عقدها ببغداد في 17 أيار المقبل.
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