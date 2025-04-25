عون الى الامارات... مرحلة جديدة من التعاون

Advertisement

يسعى ، الذي يستعد لزيارة رسمية إلى دولة الإمارات المتحدة منتصف الأسبوع المقبل، إلى طي صفحة الخلافات السابقة مع دول الخليج، لا سيما والإمارات. وبحسب مصادر مطلعة، سيشدد الرئيس عون خلال لقائه المرتقب مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل على ضرورة إعادة بناء العلاقات الثنائية، وتشجيع عودة السياح والاستثمارات الإماراتية إلى ، بما يفتح أمام مرحلة جديدة من التعاون.وكانت الإمارات قد اتخذت مواقف متشددة تجاه لبنان في السنوات الأخيرة، على خلفية خلافها مع ، وبلغت ذروتها في العام 2021 عقب أزمة تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن، ما دفع أبو ظبي إلى سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان، غير أن مؤشرات إيجابية بدأت تظهر مؤخرًا، من بينها عودة السفارة الإماراتية في بيروت إلى نشاطها الرسمي، والذي شكل بالنسبة إلى الامارات خطوة مهمة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزامها دعم الاستقرار والتنمية في لبنان، واستعداد السفير الجديد لتقديم أوراق اعتماده قريباً.وفق مصادر معنية بالعلاقات اللبنانية- الخليجية ، فإن اللقاءات التي أجراها الوفد الإماراتي في بيروت ركزت على دعم الاستقرار وتعزيز المؤسسات الأمنية والاقتصادية، ولكن ضمن شروط واضحة تتعلق بالإصلاح والشفافية. وتضيف المصادر ان هذا يندرج في إطار ما يعرف بـ"الديبلوماسية الإماراتية الواقعية"، التي تقوم على مبدأ المصالح كما ظهر في تعامل أبو ظبي مع ملفات مشابهة في واليمن والعراق.وتعتبر زيارة الوفد الإماراتي، بحسب مراقبين، اختباراً مبكراً للنهج الجديد الذي يسعى الرئاسي الحالي لاعتماده، خصوصاً في ما يتعلّق بالسياسة الخارجية وقد يكون لبنان اليوم على موعد مع فرصة نادرة للخروج من عزلته، شرط أن يثبت أنه قادر على فصل الملفات عن الحسابات ، وترسيخ خطاب الدولة لا خطاب المحاور.هل سيتمكن العهد الجديد من إقناع الدول الخليجية، وعلى رأسها الإمارات، بأنه قادر على تحييد لبنان عن صراعات المحاور، واستعادة ثقته العربية والدولية؟الأكيد أن زيارة الرئيس عون إلى أبو ظبي تحمل أكثر من مجرد طابع بروتوكولي، فهو يسعى إلى إعادة التواصل مع دول الخليج ووضع أسس جديدة للتعاون بعناوين عريضة وردت في خطاب القسم، ومن المؤكد أن مدّ شبكة من العلاقات أكثر متانة بين لبنان الامارات يبقى أمراً مهماً للرئيس عون ، فالتوتر مع بعض الدول الخليجية أدّى إلى تراجع والتحويلات ، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، وهي كلّها أمور يعيد العهد الجديد مراجعتها، وبالتالي فإن رهان العهد يبقى على الانفتاح العربي كوسيلة للخروج من العزلة السياسية والاقتصادية ومحاولة بناء علاقة تقوم على المصالح المتبادلة لا على المجاملات السياسية.