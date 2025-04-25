اعلان لائحة "الذوق تستحق" في ذوق مكايل

Advertisement

أعلنت لائحة "الذوق تستحق" في ذوق مكايل، وشعارها " ضروري....ايد بإيد منعمل فرق".تضم اللائحة: المرشح لرئاسة البلدية ، انطوني ميشال ، يوسف ، خليل عوده، الياس قبيطر، ايمن رعد، جاد جرجي سلامة، جوفري جميل غانم، جيفري رولان فرزان، الياس حنتوش، مارون الزيلع، كارن ، زينا قطان، انطوان عقيقي، انطوان صفير.ومن برمجها الانتخابي: تأمين مخصص للعائلات، إحياء الأسواق التجارية، تنشيط السياحة والاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب، تقديم الدعم المالي والمعنوي للنوادي في ذوق مكايل لتعزيز النشاط ، حل مشكلة مياه الشفة، توفير حلول مستدامة لضمان توفير مياه شرب نظيفة لجميع المواطنين وإطلاق بطاقة صحية لجميع أهالي وسكان زوق مكايل لضمان رعاية صحية شاملة.