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لبنان

اعلان لائحة "الذوق تستحق" في ذوق مكايل

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:23
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 أعلنت لائحة "الذوق تستحق" في ذوق مكايل، وشعارها "التغيير ضروري....ايد بإيد منعمل فرق".
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تضم اللائحة: المرشح لرئاسة البلدية بيار جوزيف الاشقر، انطوني ميشال الهاني، انطوان يوسف خليل، الياس خليل عوده، الياس سمير قبيطر، ايمن إيلي رعد، جاد جرجي سلامة، جوفري جميل غانم، جيفري رولان فرزان، جورج الياس حنتوش، جهاد مارون الزيلع، كارن غسان شقير، زينا نبيل قطان، ناجي انطوان عقيقي، فارس انطوان صفير. 

ومن برمجها الانتخابي: تأمين شاطئ مخصص للعائلات، إحياء الأسواق التجارية، تنشيط السياحة والاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب، تقديم الدعم المالي والمعنوي للنوادي الرياضية في ذوق مكايل لتعزيز النشاط الرياضي، حل مشكلة مياه الشفة، توفير حلول مستدامة لضمان توفير مياه شرب نظيفة لجميع المواطنين وإطلاق بطاقة صحية لجميع أهالي وسكان زوق مكايل لضمان رعاية صحية شاملة.
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