Advertisement

لبنان

"اشتباك فلسطيني" في لبنان.. مخاوف من "حرب" قد تتجدّد

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
25-04-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1351696-638811706105825576.png
Doc-P-1351696-638811706105825576.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توتر جديدٌ هيمن على العلاقة بين حركتي "فتح" و "حماس" في لبنان وسط مخاوف من تجدّد الاشتباكات المسلحة بين الطرفين وتحديداً داخل مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا.
Advertisement
أسباب التوتر الجديد تكمن إثر تعرّض أحد المنتسبين لـ"فتح" ويُدعى طارق قهّار السيد لاعتداءٍ شديد داخل حرم الجامعة اللبنانية الدولية في صيدا، ما أسفر عن إصابته بجروحٍ في الرأس بالإضافة إلى كسر في اليد.

المُفارقة أن من اعتدى على السيد هم أشخاص ينتمون إلى "حماس"، والأمر هذا تبنته حركة "فتح" بشكلٍ علني خلال بيانها الذي كشف الحادثة، ما يعني اتجاه الأمور إلى "تصعيد" علني واضح بين الطرفين بعد جولاتٍ من التهدئة حصلت سابقاً وأسفرت عن "تبريد" العلاقة لاسيما خلال حرب غزة.
تقول مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" إنَّ المُعتدين على السيد استدرجوه داخل الجامعة وانهالوا عليه بالضرب، مشيرة إلى أن السبب وراء الاعتداء هو منشورات كتبها السيد سابقا وانتقد فيها "حماس".

المعلومات الأخيرة تشير أيضاً إلى أن المعتدين فروا إلى داخل مخيم عين الحلوة، ومن الممكن أن يكونوا قد تحصنوا داخل منطقتين، وهما حطين والطوارئ.

ما جرى أثار تساؤلات عن إمكانية حصول "موجات انتقامية" ضدّ منتقدي "حماس"، وفق ما تقول المصادر التي اعتبرت أنَّ وجود أي أصوات "معارضة" يعني إمكانية تعرضها لعمليات تصفية أو إيذاء مثلما حصل مع السيد.
تلفت المصادر إلى أنَّ عدم تسليم المطلوبين إلى الدولة اللبنانية في قضية الاعتداء ستولد احتقاناً داخلياً في عين الحلوة، ما قد يؤدّي إلى إشكال مسلح يمكن أن يتطور لاشتباك كبير، وتابعت: "ما هي مصلحة حماس في كل ذلك؟".
من جهتها، تردّ مصادر مقربة من "حماس" على الاتهامات الموجّهة إليها، وتقول لـ"لبنان24" إنها ترفض أي اعتداء مهما كان، مشيرة إلى أنّ الحركة لا تغطي أي معتد مهما كان شأنه.

أمام كل ذلك، لا تنفي المصادر مخاوفها من تفاقم عمليات الاعتداء على ناشطين ينتقدون "حماس" علناً، مشيرة إلى أنّ ما يجري يمهد لنشوء هواجس شديدة تتعلق بإمكانية حصول اقتتال داخلي فلسطيني يؤدي إلى تفجير الوضع داخل المخيمات وبالتالي انعكاس الأمر على الداخل اللبناني.
وحتى الآن، فإن مخيم عين الحلوة الذي يتحصّن فيه المطلوبون، لم ينتهِ بعد من ترميم آثار الاشتباكات الماضية وتحديداً تلك التي اندلعت عام 2023. في المقابل، فإن مسألة فرار المطلوبين إلى هناك وتمركزهم داخل مناطق محمية، قد يفتح الباب الفعلي أمام مناقشة مسألة سلاح المخيمات وبسط الجيش سلطته هناك لوضع حد لكل فلتان أمني يحصل.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تجدد الإشتباكات عند الحدود اللبنانية - السورية لناحية حوش السيد علي
lebanon 24
25/04/2025 15:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير "arabnews": هل انتهت "حرب لبنان" حقاً؟
lebanon 24
25/04/2025 15:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أخطر ثغرة" تهدّد "حزب الله".. الحربُ قد تتجدّد منها
lebanon 24
25/04/2025 15:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يرمي "كرة الجنوب" في حضن الدولة ومخاوف من معضلة قادمة
lebanon 24
25/04/2025 15:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-04-25
08:10 | 2025-04-25
08:03 | 2025-04-25
08:01 | 2025-04-25
07:41 | 2025-04-25
07:38 | 2025-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24