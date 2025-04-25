"اشتباك فلسطيني" في لبنان.. مخاوف من "حرب" قد تتجدّد

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أسباب التوتر الجديد تكمن إثر تعرّض أحد المنتسبين لـ"فتح" ويُدعى قهّار السيد لاعتداءٍ شديد داخل حرم الدولية في صيدا، ما أسفر عن إصابته بجروحٍ في بالإضافة إلى كسر في اليد.المُفارقة أن من اعتدى على السيد هم أشخاص ينتمون إلى "حماس"، والأمر هذا تبنته حركة "فتح" بشكلٍ علني خلال بيانها الذي كشف الحادثة، ما يعني اتجاه الأمور إلى "تصعيد" علني واضح بين الطرفين بعد جولاتٍ من التهدئة حصلت سابقاً وأسفرت عن "تبريد" العلاقة لاسيما خلال حرب غزة.تقول مصادر فلسطينية لـ" " إنَّ المُعتدين على السيد استدرجوه داخل وانهالوا عليه بالضرب، مشيرة إلى أن السبب وراء الاعتداء هو منشورات كتبها السيد سابقا وانتقد فيها "حماس".المعلومات الأخيرة تشير أيضاً إلى أن المعتدين فروا إلى داخل مخيم ، ومن الممكن أن يكونوا قد تحصنوا داخل منطقتين، وهما حطين والطوارئ.ما جرى أثار تساؤلات عن إمكانية حصول "موجات انتقامية" ضدّ منتقدي "حماس"، وفق ما تقول المصادر التي اعتبرت أنَّ وجود أي أصوات "معارضة" يعني إمكانية تعرضها لعمليات تصفية أو إيذاء مثلما حصل معتلفت المصادر إلى أنَّ عدم تسليم المطلوبين إلى في قضية الاعتداء ستولد احتقاناً داخلياً في عين ، ما قد يؤدّي إلى إشكال مسلح يمكن أن يتطور لاشتباك كبير، وتابعت: "ما هي مصلحة حماس في كل ذلك؟".من جهتها، تردّ مصادر مقربة من "حماس" على الاتهامات الموجّهة إليها، وتقول لـ"لبنان24" إنها ترفض أي اعتداء مهما كان، مشيرة إلى أنّ الحركة لا تغطي أي معتد مهما كان شأنه.أمام كل ذلك، لا تنفي المصادر مخاوفها من تفاقم عمليات الاعتداء على ناشطين ينتقدون "حماس" علناً، مشيرة إلى أنّ ما يجري يمهد لنشوء هواجس شديدة تتعلق بإمكانية حصول اقتتال داخلي فلسطيني يؤدي إلى تفجير الوضع داخل المخيمات وبالتالي انعكاس الأمر على الداخل اللبناني.وحتى الآن، فإن الحلوة الذي يتحصّن فيه المطلوبون، لم ينتهِ بعد من ترميم الاشتباكات الماضية وتحديداً تلك التي اندلعت عام 2023. في المقابل، فإن مسألة فرار المطلوبين إلى هناك وتمركزهم داخل مناطق محمية، قد يفتح الفعلي أمام مسألة المخيمات وبسط الجيش سلطته هناك لوضع حد لكل فلتان أمني يحصل.