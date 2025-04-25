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لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
25-04-2025 | 02:36
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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 26000 ليرة لبنانية والمازوت 22000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز
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وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1,339,000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1,379,000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1,211,000 ليرة لبنانية
- الغاز: 1,019,000 ليرة لبنانية.
 
 
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