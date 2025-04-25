البيطار بدأ باستجواب حسان دياب

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وصل رئيس الحكومة السابق إلى مكتب العدلي في ملف انفجار مرفأ القاضي ، مع الوزير السابق ونقيب السابق في ونقيبة المحامين السابقة في بيروت .وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي.