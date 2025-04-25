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لبنان

البيطار بدأ باستجواب حسان دياب

Lebanon 24
25-04-2025 | 03:21
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وصل رئيس الحكومة السابق حسان دياب إلى مكتب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد.
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 وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي.
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