العبسي في رسالة تعزية بالبابا: دافع عن المحتاجين والمهمّشين

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وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك يوسف العبسي من الفاتيكان الى ابناء الكنيسة رسالة تعزية بقداسة جاء فيها: "المسيح قام! حقًّا قام! بهذا الفصحيّ نتوجّه إلى أبناء وإلى كل المسيحيّين عمومًا لأقدّم تعازيّ القلبيّة الأخويّة الحارّة بانتقال قداسة البابا فرنسيس في الساعة السابعة والنصف من صباح الاثنين، اثنين النصح، اثنين الباعوث، إلى الأخدار السماويّة، إلى فرح التي لا مساء لها، بعد عمر قضاه في العمل في حقل الربّ بكدّ وأمانة، بفرح وشجاعة، بتواضع وابتسامة. عمل ما في وسعه على ما كان يرى أنّه يستدعي الإصلاح في الكنيسة مستوحيًا الربّ للشفيع الذي اختاره بعد انتخابه أسقفًا لروما، للقدّيس فرنسيس: "أصلح كنيستي".اضاف:"دافع عن المحتاجين والمهمّشين واللاجئين والمهاجرين مناديًا بحقوقهم وباحترام كرامتهم. إلى الأخوّة البشريّة الشاملة وإلى السلام بين الشعوب والتعاون والتكافؤ. وتضامن مع الشعوب والبلدان المتألّمة وصلّى من أجلها. ناضل من أجل أن يكون "الجميع" مشمولين بمحبّة الكنيسة وعنايتها ورحمتها. كان نشر الإنجيل هدفه، نظير القدّيس بولس، وأن يصوّر الربّ يسوع في كلّ ".وتابع:"التعزية البشريّة، في نظرنا نحن المسيحيّين، تبقى ناقصة، أمّا التعزية الإلهيّة فهي التعزية الحقيقيّة التي تبلسم قلوبنا بالرجاء الذي لا يخزى، على ما يعلّمنا القدّيس بولس القائل: "تبارك الله أبو ربّنا يسوع المسيح أبو المراحم وإله كلّ تعزية، الذي يعزّينا في كلّ ضيقة لنا لكي نستطيع، بالتعزية التي نصيبها نحن من الله، أن نعزّي الذين هم في ضيقة" ( ٢ كور 3:١ - ٤ ).في يوم الفصح السابق لوفاته خرج إلى ساحة القدّيس في حاضرة الفاتيكان وفرح المؤمنون برؤيته وبمعايدته وكأنّي به أراد أنّ يودّع أبناءه وبناته ويلقي عليهم نظراته الأخيرة المليئة حنانًا وعطفًا وحبًّا. وقد كان في يوم الجمعة العظيمة، في درب ، كتب بنفسه كلمات المحطّات جامعًا فيها خلاصة فكره وصيّةً لنا".