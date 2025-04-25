سلام قدّم التعازي بوفاة البابا فرنسيس... واطمأن إلى صحة الراعي

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زار الدكتور نواف سلام السفارة البابوية في حريصا، حيث قدّم التعازي إلى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة قداسة البابا فرنسيس.وقد دوّن الرئيس سلام كلمة في سجل التعازي، قال فيها: “برحيل الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، يخسر سنداً متيناً، ويخسر العالم رجل المحبة والسلام، الفقراء والمهمشين، المعروف بتواضعه وقربه من الناس. هو الذي وقف دوماً إلى جانب لبنان، ولطالما صلّى له ورغب بزيارته.كل العزاء لحاضرة الفاتيكان، والمسيحيين عموماً، وكل محبّي الحبر الأعظم… وما أكثرهم.لقد ترك قداسته إرثاً عظيماً في سعيه إلى العالمي وتحقيق . وكيف ننسى وثيقة التي وقّعها مع شيخ الأزهر… وكيف ننسى زياراته إلى أقاصي الأرض دفاعاً عن الأخوّة الحقيقية وتكريس الحوار بين الأديان… وهو ما للبنان ميزة وقدرة وفرادة بأن يكون أرضاً وأهلاً لهذا الحوار.”كما زار الرئيس سلام بكركي، حيث اطمأن إلى صحة البطريرك الكاردينال ، بعد العملية الجراحية التي أُجريت له ، متمنياً له العاجل ودوام الصحة.