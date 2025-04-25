نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ

صدر عن المالكين البيان الآتي:

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تشكر نقابة المالكين جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحق بإسقاط الاقتراح المعجّل المكرّر بتعليق العمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتخصّ بالشكر رئيس وأعضاء والعدل الذين وقفوا سدًا منيعا في وجه تعطيل العمل بقانون نافذ، يعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفق مبادئ الحق والعدالة والمساواة، وضمن فترات زمنية متدرّجة. ولو فعل مجلس النواب عكس ذلك لكانت نكسة كبرى في حق المجلس نفسه، وبخاصة لجنة الإدارة والعدل التي درست القانون في عدد من الجلسات النيابية قبل عرضه على المال والموازنة، ثم التصويت عليه، والنأخر في نشره عاما وثلاثة أشهر.

وهنا نذكّر بأن تطبيق هذا القانون يؤمّن مداخيل بملايين الدولارات لخزينة الدولة وللبلديات، ويسهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وفي توفير أماكن وأقسام للمؤسسات التجارية، والأهم أنه يعيد الاعتبار للملكية الفردية. ونتمنى باسم المالكين القدامى أن يكون الإنصاف إلى جانبنا أيضًا في ، انطلاقا من قراره التاريخي عام ٢٠١٤ في الإيجارات السكنية، وأيضًا بالاستناد إلى تقرير بوجوب نشر القانون في ، مع تأكيد مجلس النواب يوم أمس وبإصرار على الالتزام بنفاذ هذا القانون ووجوب البدء بتطبيقه من دون أية عوائق.