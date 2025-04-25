ماغرو: إقرار قانون السرية المصرفية خطوة واعدة على طريق الإصلاحات

Advertisement

كتب في ماغرو عبر منصة "اكس":" يشكّل إقرار في مجلس النواب خطوة واعدة على طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.إعادة الثقة في القطاع المصرفي تمرّ أيضاّ عبر إقرار مشروع القانون حول إصلاح القطاع المصرفي في المرحلة التالية".