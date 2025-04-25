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لبنان

بعد إستجوابه في قصر العدل... ماذا قال الرئيس حسان دياب؟

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:33
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انتهت جلسة إستجواب الرئيس حسان دياب أمام المحقق العدلي طارق البيطار.
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وقال دياب أثناء مُغادرته قصر العدل، إنّ "الجلسة كانت ممتازة".
 
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