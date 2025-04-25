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لبنان

في جل الديب.. توقيف شخص يراقب السيّارات المركونة ليسرق ما في داخلها

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:35
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطق جبل لبنان.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:
-    أ. ع. (مواليد عام 1984، فلسطيني)
وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات.
بتاريخ 16-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه في محلّة جلّ الدّيب، وبتفتيشه ضبطت بحوزته سكينًا وهويّة مزوّرة.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات بعد كسر زجاجها في المناطق التّالية: ضبيّة، أنطلياس، الدّورة، جلّ الدّيب، الزّلقا، نهر الموت وزوق مصبح. كما أقرّ أنّه كان يتجوّل في هذه المناطق كمتشرّد وجامع للخردة، ويرصد السّيّارات المركونة، التي بداخلها حقائب، ويسرق ما توفّر من مبالغ ماليّة وهواتف، ثم يقوم برمي جميع المستندات والحقائب على الطّريق العام. 
كذلك، اعترف بتنفيذ عشرات عمليّات النّشل في مناطق: أنطلياس وضبيّة والدّورة وزوق مصبح، وبتعاطيه المخدّرات.
 أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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