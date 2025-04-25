في جل الديب.. توقيف شخص يراقب السيّارات المركونة ليسرق ما في داخلها

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة عصابات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في العديد من مناطقعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصلت إلى تحديد هويّته، ويدعى:- أ. ع. (مواليد عام 1984، فلسطيني)وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سلب وسرقة ومخدّرات.بتاريخ 16-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات من توقيفه في محلّة جلّ الدّيب، وبتفتيشه بحوزته سكينًا وهويّة مزوّرة.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ عشرات عمليّات السّرقة من داخل السّيّارات بعد كسر زجاجها في المناطق التّالية: ضبيّة، ، الدّورة، جلّ الدّيب، الزّلقا، وزوق مصبح. كما أقرّ أنّه كان يتجوّل في هذه المناطق كمتشرّد وجامع للخردة، ويرصد السّيّارات المركونة، التي بداخلها حقائب، ويسرق ما توفّر من مبالغ ماليّة وهواتف، ثم يقوم برمي جميع المستندات والحقائب على الطّريق العام.كذلك، اعترف بتنفيذ عشرات عمليّات النّشل في مناطق: أنطلياس وضبيّة والدّورة وزوق مصبح، وبتعاطيه المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص".