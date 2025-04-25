آلاء مفقودة.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

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تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة آلاء أحمد الشّيخ (مواليد عام 2005، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 13-4—2025، منزل ذويها الكائن في بلدة النبي – ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 462094-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.