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لبنان

آلاء مفقودة.. هل تعرفون عنها شيئًا؟

Lebanon 24
25-04-2025 | 05:44
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تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة آلاء أحمد الشّيخ (مواليد عام 2005، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 13-4—2025، منزل ذويها الكائن في بلدة النبي يوشعالمنية، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه.
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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 462094-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

 
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