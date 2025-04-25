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لبنان

الشياح تحتفي بالسيدة الأولى في احتفال شعبي.. ورسالة إلى جيل الشباب

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:07
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"أتمنى عليكم ان تحبوا بعضكم بعضا وان تتعلموا وتتمسكوا باحلامكم ولا تستسلموا.. وانا متأكدة ان النجاح ينتظر كل واحد منكم".. بهذه العبارة خاطبت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون الشباب والشابات من أبناء بلدة الشياح، مسقط رأسها، الذين تجمعوا مساء امس في كنيسة مار مارون في الشياح للترحيب بها في حضور رئيس البلدية السيد ادمون غاريوس وأعضاء المجلس البلدي  والنائب السابق الدكتور ناجي غاريوس وعدد من الفعاليات من رجال دين ومخاتير وأحزاب وجمعيات أهلية والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات رسولية وكشفية.
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استهل اللقاء باستقبال اللبنانية الأولى على وقع موسيقى الكشاف من الجمعيات الشبابية في الرعية، ثم رنمت جومانا مدور تراتيل تلتها كلمة باسم أبناء المنطقة ألقاها السيد جوزف نهرا، وكلمة رئيس المجلس البلدي إدمون غاريوس الذي تمنّى للسيدة الأولى كل التوفيق في مسيرتها الجديدة.
 
 
أما كلمة اللبنانية الأولى فقد حملت كل معاني الانتماء لبلدتها الشياح حيث ولدت ونشأت وتعلّمت وتخرّجت وعمِلت وتزوّجت، كما توجهت بالحديث للفئة الشبابية طالبةً منهم التمسّك بمنطقتهم وعيش مواطنيتهم بأمانة.
 
وقالت: "أهلي وعائلتي الكريمة، إن جذوري تنتمي إلى منطقة الشياح. لقد وُلدت، ونشأت، وترعرعت هنا.تعلمت، عملت، وتزوجت فيها.واليوم، أقف بينكم لأوصل رسالتين:
 
الرسالة الأولى إلى والديّ، اللذين سبقانا إلى السماء، ليلى وملحم، أبناء الشياح أقول لهما: إن وقوفي هنا اليوم ما كان ليكون لولا تعبكما، سهر لياليكما، محبتكما، ودعاؤكما.
 
أما الرسالة الثانية، فهي لكم، أنتم أبناء هذا الجيل الجديد: إن الشياح منطقة حملت أوجاع السنين، لكنها بقيت شامخة،ببيوتنا التي تهدّمت، وبناسنا الذين تألموا.الشياح لم تستسلم، ونحن لم نستسلم معها.اليوم، الشياح ليست مجرد منطقة عادية،بل أصبحت رمزاً للمحبة، للتعايش، للمواطنية.
 
أهلها، أي نحن جميعاً رغم كل ما مررنا به، ما زلنا متمسكين بأرضنا، بأحلامنا، والأهم... ببعضنا البعض. تعلمنا من الشياح أنه من تحت الرماد يمكن أن تولد الحياة، وأن حبّنا للوطن يكبر مع كل تحدٍّ.أنتم، نعم، مستقبل لبنان، لكنكم أيضاً مستقبل الشياح.أحبوها، اخدموها، واتركوا بصماتكم فيها.وفي الختام،أرجو منكم أن تحبّوا بعضكم بعضاً،أن تتعلّموا،أن تتمسكوا بأحلامكم، وأن لا تستسلموا...لأني  متأكدة  انه الطريق الى النجاح".
 
 
في ختام الكلمة تسلمت السيدة عون درعًا تكريميًا وتمثالًا للسيدة العذراء، والتقطت الصور التذكارية.
 
واختتم اللقاء بزيارة معرضٍ أقامته كل من عائلة الأخويات من فرسان وطلائع وشبيبة وأخوية أم في رعية مار ميخائيل الشياح للموارنة، وهي الرعية المستضيفة، طريق الموعوظين الجديد، جماعة إيمان ونور، عائلة الأخويات وشبيبتها في في رعية سيدة الخلاص للروم الكاثوليك، حركة الشبيبة الأرثوذكسية والكشاف الأرثوذكسي في رعية مار أنطونيوس للروم الأرثوذكس، الكشاف الماروني، كشافة الأرز، منظمة الصليب الأحمر اللبناني، منظمة كاريتاس لبنان، جمعية صوت المرأة اللبنانية وجمعية الـYWCA، حيث قامت السيدة عون بالتعرّف عليهم كلٌّ على طريقته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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