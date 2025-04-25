دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 24 أيار المقبل

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وقع والبلديات ، قرارات، دعوة الإنتخابية البلدية والاختيارية، في كل من دوائر الجنوبي ودوائر لانتخاب أعضاء والاختيارية، كما وتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر المحافظتين التي ستجرى يوم السبت 24 أيار 2025، عوضا عن لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد والتحرير.كما وقع قرارا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظتي الجنوب والنبطبة، على أن تبدأ مهلة التقديم يوم الإثنين في 28 /5/ 2025، وتنتهي في الساعة 24,00 من يوم الثلثاء في 13/5/ 2025، علما ان صناديق في مركز المحافظتين ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي وأقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية 24.00 الأخير للترشيح.