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لبنان

دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في 24 أيار المقبل

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:28
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وقع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرارات، دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والاختيارية، في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والاختيارية، كما وتقسيم وتحديد أقلام الاقتراع في دوائر المحافظتين التي ستجرى يوم السبت  24 أيار 2025، عوضا عن يوم الأحد لمصادفته مع العطلة الرسمية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.
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كما وقع الحجار قرارا يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في محافظتي الجنوب والنبطبة، على أن تبدأ مهلة التقديم يوم الإثنين في 28 /5/ 2025، وتنتهي في الساعة 24,00 من يوم الثلثاء في 13/5/ 2025، علما ان صناديق المالية في مركز المحافظتين ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي وأقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية 24.00 من اليوم الأخير للترشيح.

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