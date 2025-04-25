بشأن تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - السورية... بيانٌ للجيش

صدر عن الجيش البيان التالي:

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بتاريخ ٢٤ /٤ /٢٠٢٥، حصل في عند الحدود بعد إطلاق نيران من الجانب اللبناني باتجاه الأراضي نتيجة خلافات حول أعمال تهريب، وردَّ الجانب السوري على مصدر النيران، ما أدى إلى وقوع جرحى من الجانبين.على أثر ذلك، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية على طول الحدود بهدف تحديد مصدر إطلاق النار داخل الأراضي ، ونفذت عمليات دهم بالتزامن مع عمليات رصد وتتبع من قبل ، فأوقِف بنتيجتها المواطن (أ.أ.) المشتبه بتورطه في إطلاق النار، إضافة إلى انتمائه إلى مجموعة مسلحة تنشط في أعمال التهريب.في موازاة ما سبق، أجرت اتصالات مكثفة مع السلطات السورية ما أفضى إلى احتواء التصعيد، فيما تستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الوضع، ويجري العمل على ملاحقة بقية المتورطين في عملية إطلاق النار.