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لبنان

عمرها 3 سنوات... هكذا خسرت الطفلة لوجين حياتها داخل المنزل

Lebanon 24
25-04-2025 | 06:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفلة لوجين علي محمود القدور البالغة من العمر 3 سنوات، بعد سقوط خزانة عليها، داخل منزل والديها في بلدة تكريت - عكار.
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