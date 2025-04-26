"التيار" في الشارع اليوم.. وكلمة مرتقبة لباسيل

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ينظم " " تجمعاً شعبياً في الذكرى الـ 20 للإنسحاب العسكري السوري، في – .وأشارت المعلومات الى ان رئيس " " سيلقي كلمة في المناسبة، وصفتها المصادر السياسية بالعالية النبرة لا سيما في ما يتعلق بموضوع النزوح السوري وضرورة ايجاد حل له، في ضوء ما اقترحه في مقابلته الاخيرة.كما انه سيتطرق في كلمته الى الاوضاع على الساحة لا سيما موضوع .ولفتت المعلومات الى ان سيحاول بعد هذا المهرجان الشعبي العمل على اعادة رص صفوف "التيار" عقب الانقسامات الكبيرة التي شهدها في الاشهر الماضية، وادت الى حال الضياع التي اصابته قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ما دفعته الى البقاء الى حد ما خارج الصورة.