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لبنان

"التيار" في الشارع اليوم.. وكلمة مرتقبة لباسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2025 | 01:45
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ينظم "التيار الوطني الحر" تجمعاً شعبياً في الذكرى الـ 20  للإنسحاب العسكري السوري، في ملعب ميشال المرنهر الموت
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وأشارت المعلومات الى ان رئيس "التيار" النائب جبران باسيل سيلقي كلمة في المناسبة، وصفتها المصادر السياسية بالعالية النبرة لا سيما في ما يتعلق بموضوع النزوح السوري وضرورة ايجاد حل له، في ضوء ما اقترحه في مقابلته الاخيرة.كما انه سيتطرق في كلمته الى الاوضاع على الساحة اللبنانية لا سيما موضوع الانتخابات البلدية.
ولفتت المعلومات الى ان باسيل سيحاول بعد هذا المهرجان الشعبي العمل على اعادة رص صفوف "التيار" عقب الانقسامات الكبيرة التي شهدها في الاشهر الماضية، وادت الى حال الضياع التي اصابته قبيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ما دفعته الى البقاء الى حد ما خارج الصورة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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