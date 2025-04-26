Advertisement

لبنان

فوز 8 مجالس بلدية بالتزكية في الشوف

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1352119-638812569394890761.png
Doc-P-1352119-638812569394890761.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبين فوز 6 مجالس بلدية بالتزكية في قضاء الشوف، ومجلسين آخرين بعد انسحاب المرشحين، اثر اقفال باب الترشيح للانتخابات البلدية في قائمقامية الشوف في بيت الدين، وبذلك يكون عدد المجالس الفائزة بالتزكية 8، وهي: الكنيسة، جدرا - وادي الزينة، حارة جندل، ضهر المغارة، عميق، مزرعة الضهر وعين الحور .
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
الانتخابات البلدية: مبارزة مسيحية ومساع للتزكية في الشوف وبيروت أمام"حماية المناصفة"
lebanon 24
27/04/2025 02:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز لائحتين في عين الريحانة وبقعاتة كنعان بالتزكية
lebanon 24
27/04/2025 02:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. بلديات في لبنان حُسمت بالتزكية
lebanon 24
27/04/2025 02:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة عبد الله: نسعى لتكون الانتخابات البلدية بالتزكية
lebanon 24
27/04/2025 02:13:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-04-26
16:35 | 2025-04-26
16:27 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
15:49 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24