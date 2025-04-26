فوز 8 مجالس بلدية بالتزكية في الشوف

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تبين فوز 6 مجالس بلدية بالتزكية في قضاء ، ومجلسين آخرين بعد انسحاب المرشحين، اثر اقفال باب الترشيح للانتخابات البلدية في قائمقامية الشوف في ، وبذلك يكون عدد المجالس الفائزة بالتزكية 8، وهي: الكنيسة، جدرا - وادي الزينة، ، ، عميق، وعين الحور .