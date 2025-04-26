من نهر ابراهيم حتى المدفون.. وزارة الاشغال تواصل تنفيذ أعمال صيانة الطريق الدولية

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واصلت ورش ، تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الطريق الدولية الممتدة من حتى ، من خلال المتعهد المكلّف.وتشمل هذه الأشغال تزفيت الطريق وترميم الأجزاء المتضررة، على أن تُستكمل لاحقًا بأعمال خاصة بالسلامة العامة، من ضمنها تزييح الطريق، وتركيب العواكس الأرضية، والإشارات المرورية.وفي هذا السياق ، تواصل ورش المتعهّد المكلّف تنفيذ أعمال صيانة الدولية الساحلية بين وخلدة والأولي، تشمل تنفيذ أعمال البنى التحتية لمعالجة مشكلة فيضان المياه، لا سيّما في المسرب الشرقي قبالة أفران شمسين.هذا ومن المقرّر أن تُستكمل هذه الأشغال تباعًا بأعمال تزفيت وترميم الأجزاء المتضررة، إضافة إلى تنفيذ الأشغال المرورية الخاصة بالسلامة العامة.