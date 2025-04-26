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لبنان

من نهر ابراهيم حتى المدفون.. وزارة الاشغال تواصل تنفيذ أعمال صيانة الطريق الدولية

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:40
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واصلت ورش وزارة الأشغال العامة والنقل، تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل الطريق الدولية الممتدة من نهر إبراهيم حتى المدفون، من خلال المتعهد المكلّف.
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وتشمل هذه الأشغال تزفيت الطريق وترميم الأجزاء المتضررة، على أن تُستكمل لاحقًا بأعمال خاصة بالسلامة العامة، من ضمنها تزييح الطريق، وتركيب العواكس الأرضية، والإشارات المرورية.

وفي هذا السياق ، تواصل ورش المتعهّد المكلّف تنفيذ أعمال صيانة على الطريق الدولية الساحلية بين بيروت وخلدة والأولي، تشمل تنفيذ أعمال البنى التحتية لمعالجة مشكلة فيضان المياه، لا سيّما في المسرب الشرقي قبالة أفران شمسين.

هذا ومن المقرّر أن تُستكمل هذه الأشغال تباعًا بأعمال تزفيت وترميم الأجزاء المتضررة، إضافة إلى تنفيذ الأشغال المرورية الخاصة بالسلامة العامة.
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