17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آليّة في بدارو
Lebanon 24
26-04-2025
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي انه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بسرقة الدّرّاجات الآليّة، رصدت دوريّة من مفرزة استقصاء
بيروت
في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 21-4-2025 شخصَين يقومان بجرّ درّاجة آليّة من دون لوحات، في محلّة بدارو.
Advertisement
فور مشاهدتهما لعناصر الدوريّة، لاذ أحدهما بالفرار، فيما تمكّنت العناصر من توقيف المشتبه به الثّاني بعد مطاردته، ويُدعى:
ج. أ. (مواليد عام 2004، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق في جرائم سرقة سيّارات.
باستماعه، اعترف بإقدامه في اليوم ذاته على سرقة الدّراجة من محلّة
مار مخايل
، بعد أن قام بخلع مقودها، بالاشتراك مع شخصٍ آخر تولّى قطر الدّرّاجة المسروقة.
أعيدت الدّرّاجة إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني.
مواضيع ذات صلة
بالجرم المشهود... توقيف سارق دراجات في الروشة
Lebanon 24
بالجرم المشهود... توقيف سارق دراجات في الروشة
27/04/2025 02:13:58
27/04/2025 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: سارق درّاجات آليّة في قبضة "المعلومات"
Lebanon 24
بالصورة: سارق درّاجات آليّة في قبضة "المعلومات"
27/04/2025 02:13:58
27/04/2025 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروّج مخدّرات في المريجة
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف مروّج مخدّرات في المريجة
27/04/2025 02:13:58
27/04/2025 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. ضبطوه وهو يسرق بالجرم المشهود
Lebanon 24
في طرابلس.. ضبطوه وهو يسرق بالجرم المشهود
27/04/2025 02:13:58
27/04/2025 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت
16:55 | 2025-04-26
26/04/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلافات عائلية.. اعتداء على أحد الاشخاص أمام مسجد النور
Lebanon 24
بسبب خلافات عائلية.. اعتداء على أحد الاشخاص أمام مسجد النور
16:35 | 2025-04-26
26/04/2025 04:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة سرقة فاشلة في بلدة لبنانية
Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة سرقة فاشلة في بلدة لبنانية
16:27 | 2025-04-26
26/04/2025 04:27:42
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أشخاص في قبضة الجيش.. هذه التّهم موجّهة إليهم
Lebanon 24
5 أشخاص في قبضة الجيش.. هذه التّهم موجّهة إليهم
16:00 | 2025-04-26
26/04/2025 04:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ينتظر أقساط المدارس الخاصة
Lebanon 24
هذا ما ينتظر أقساط المدارس الخاصة
16:00 | 2025-04-26
26/04/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة شريط كاسيت".. إليسا تُثير الجدل بإطلالتها خلال حفلها في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة شريط كاسيت".. إليسا تُثير الجدل بإطلالتها خلال حفلها في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
01:05 | 2025-04-26
26/04/2025 01:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)
Lebanon 24
أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)
03:09 | 2025-04-26
26/04/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسينات على الأجور الاثنين
Lebanon 24
تحسينات على الأجور الاثنين
22:15 | 2025-04-25
25/04/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب في لبنان.. بيانٌ من وزير العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب في لبنان.. بيانٌ من وزير العمل
05:42 | 2025-04-26
26/04/2025 05:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)
Lebanon 24
تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)
02:18 | 2025-04-26
26/04/2025 02:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-04-26
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت
16:35 | 2025-04-26
بسبب خلافات عائلية.. اعتداء على أحد الاشخاص أمام مسجد النور
16:27 | 2025-04-26
بالفيديو.. محاولة سرقة فاشلة في بلدة لبنانية
16:00 | 2025-04-26
5 أشخاص في قبضة الجيش.. هذه التّهم موجّهة إليهم
16:00 | 2025-04-26
هذا ما ينتظر أقساط المدارس الخاصة
15:49 | 2025-04-26
وزير الداخلية زار مقر السفارة البابوية معزيا
فيديو
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
27/04/2025 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
27/04/2025 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
27/04/2025 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24