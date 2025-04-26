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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف سارق دراجات آليّة في بدارو

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:42
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي انه وفي إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بسرقة الدّرّاجات الآليّة، رصدت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 21-4-2025 شخصَين يقومان بجرّ درّاجة آليّة من دون لوحات، في محلّة بدارو.
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فور مشاهدتهما لعناصر الدوريّة، لاذ أحدهما بالفرار، فيما تمكّنت العناصر من توقيف المشتبه به الثّاني بعد مطاردته، ويُدعى:

ج. أ. (مواليد عام 2004، لبناني)
وهو من أصحاب السّوابق في جرائم سرقة سيّارات.

باستماعه، اعترف بإقدامه في اليوم ذاته على سرقة الدّراجة من محلّة مار مخايل، بعد أن قام بخلع مقودها، بالاشتراك مع شخصٍ آخر تولّى قطر الدّرّاجة المسروقة.

أعيدت الدّرّاجة إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثّاني.
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