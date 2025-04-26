في الميناء.. إطلاق نار ليلا بشكل عشوائي وتوقيف مشتبه به

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سُمع ليلًا إطلاق نار في عدد من أحياء مدينة الميناءـ ، تبيّن ان شخصين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة أحد المنازل، وفق ما أفادت مندوبة " ".على الفور، تدخلت دورية من مخابرات الجيش ـ فرع ، وتمكنت من توقيف أحد المشتبه بهما، وتواصل العمل على ملاحقة وتوقيف الآخر.