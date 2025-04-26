Advertisement

لبنان

في الميناء.. إطلاق نار ليلا بشكل عشوائي وتوقيف مشتبه به

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1352129-638812583715652488.jpg
Doc-P-1352129-638812583715652488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُمع ليلًا إطلاق نار في عدد من أحياء مدينة الميناءـ طرابلس، تبيّن ان شخصين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة أحد المنازل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

على الفور، تدخلت دورية من مخابرات الجيش ـ فرع الشمال، وتمكنت من توقيف أحد المشتبه بهما، وتواصل العمل على ملاحقة وتوقيف الآخر.
مواضيع ذات صلة
توقيف مشتبه بهم في إطلاق صواريخ على إسرائيل
lebanon 24
27/04/2025 02:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: توقيف 97 مشتبها به بتهم مخالفة القانون والإضرار بالممتلكات العامة
lebanon 24
27/04/2025 02:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام: توقيف مشتبه بهم بإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
lebanon 24
27/04/2025 02:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: إطلاق نار على المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في حيفا
lebanon 24
27/04/2025 02:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-04-26
16:35 | 2025-04-26
16:27 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
15:49 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24