وليد البعريني: الانتخابات البلدية فرصتنا كعكاريين

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "الانتخابات البلديّة فرصتنا كعكاريين أن نرفع صوتنا، ولتتحول الى استفتاء شعبي نقول من خلاله لا للحرمان، لا لغياب الانماء، نعم للعدالة في توزيع موارد الدولة، ونعم لتحقيق أحلامنا وطروحاتنا".

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