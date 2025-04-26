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لبنان

وليد البعريني: الانتخابات البلدية فرصتنا كعكاريين

Lebanon 24
26-04-2025 | 03:28
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "الانتخابات البلديّة فرصتنا كعكاريين أن نرفع صوتنا، ولتتحول الى استفتاء شعبي نقول من خلاله لا للحرمان، لا لغياب الانماء، نعم للعدالة في توزيع موارد الدولة، ونعم لتحقيق أحلامنا وطروحاتنا".
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