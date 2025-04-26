تأجيل هدم مبنى بواسطة التفجير في الكفاءات بالضاحية الجنوبية

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تمّ تأجيل هدم مبنى بواسطة التّفجير في شارع أبي طالب بالكفاءات بالضاحية الجنوبية والذي كان مُقرراً صبيحة يوم غد الأحد إلى أجل غير مُسمّى، وفق ما أفاد مصد مطلع " " .وحصل التأجيل، بحسب المصدر، للمزيد من التشاور بين الجهات المعنية في محاولة لإيجاد وسيلة أخرى غير التفخيخ والتفجير.