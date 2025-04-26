Advertisement

لبنان

مصرف لبنان لوسائل الاعلام : لعدم نشر الاشاعات

Lebanon 24
26-04-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1352149-638812615749423774.jpg
Doc-P-1352149-638812615749423774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر مصرف لبنان توضيحا جاء فيه: "تناقلت بعض وسائل الإعلام الالكترونية مواقف نسبتها الى حاكم مصرف لبنان  خلال اجتماعات واشنطن وهي عارية تماماً عن الصحة. 
Advertisement

حرصاً على الدقة والصدقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسمياً عن مصرف لبنان وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة".
مواضيع ذات صلة
نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان: لتعيين مجلس ادارة وعدم عرقلة مساعي وزير الاعلام
lebanon 24
27/04/2025 02:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم مصرف لبنان بالإنابة: نراقب كل الأموال التي تدخل القطاع المصرفي في لبنان (الحدث)
lebanon 24
27/04/2025 02:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
منصوري: مصرف لبنان استعاد العلاقات المصرفيّة مع المصارف المراسلة كلّها واستطعنا تحييد مصرف لبنان والقطاع المصرفي عن نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
lebanon 24
27/04/2025 02:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان
lebanon 24
27/04/2025 02:15:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-04-26
16:35 | 2025-04-26
16:27 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
16:00 | 2025-04-26
15:49 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24