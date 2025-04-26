مصرف لبنان لوسائل الاعلام : لعدم نشر الاشاعات

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أصدر توضيحا جاء فيه: "تناقلت بعض الالكترونية مواقف نسبتها الى حاكم مصرف لبنان خلال اجتماعات وهي عارية تماماً عن الصحة.حرصاً على الدقة والصدقية ولعدم نشر إشاعات يرجى من وسائل الإعلام نشر ما يصدر رسمياً عن مصرف وحاكمه من خلال وحدة الإعلام والعلاقات العامة".