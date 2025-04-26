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لبنان

وزير الداخلية تفقد غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:21
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تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية، في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة، وذلك في إطار التحضيرات المتواصلة عشية الإنتخابات البلدية والإختيارية. 
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وستضم هذه الغرفة التي يبدأ عملها في ٢٨-٤-٢٠٢٥ وينتهي في ٦-٦-٢٠٢٥، ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمدراء العامين في الوزارة ومهمتها مواكبة العملية الإنتخابية وتلقي الشكاوى واقتراح التدابير الإجرائية المناسبة خلال العملية الإنتخابية، والتنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والسهر على سلامة العملية وعلى إجرائها بأمان.
واطلع الوزير الحجار على التجهيزات الفنية التي يقوم بها فريق العمل من إداريين وأمنيين وحثّهم على تكثيف جهودهم في سبيل إنجاح العملية الإنتخابية في مراحلها الأربعة.

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