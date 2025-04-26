في النبطية.. رمت بنفسها من الطابق الثاني

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رمت عاملة اثيوبية في العشرين من عمرها بنفسها من الطابق الثاني، من منزل مخدوميها، في حي كسار الزعتر، في ، حيث فارقت الحياة.وحضرت الى المكان دورية من الادلة الجنائية واجرت تحقيقا، وعملت لاحقا سيارة اسعاف تابعة للصليب نقل الجثة الى احد مستشفيات .