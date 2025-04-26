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لبنان

في النبطية.. رمت بنفسها من الطابق الثاني

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:28
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رمت عاملة اثيوبية في العشرين من عمرها بنفسها من الطابق الثاني، من منزل مخدوميها، في حي كسار الزعتر، في مدينة النبطية، حيث فارقت الحياة.
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وحضرت الى المكان دورية من الادلة الجنائية واجرت تحقيقا، وعملت لاحقا سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني على نقل الجثة الى براد احد مستشفيات النبطية.
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