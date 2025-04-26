وزير الزراعة: سنطلق قريبًا حملة وطنية لتسليط الضوء على أهمية الزراعة ودورها المحوري في الاقتصاد

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أطلقت المجموعة العربية لحماية الطبيعة بالشراكة مع الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، وعدد من الجمعيات الأهلية، مشروع "معاً لزيتون "، الهادف إلى إعادة تأهيل مزارع الزيتون المتضررة نتيجة العدوان وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في مقر نقابة المهندسين في ، وبرعاية وزير الزراعة اللبناني الدكتور نزار هاني. حضرت الاحتفال ممثلة وزيرة البيئة تمارا الزين إيليز نجيم، رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميّد، النواب: غازي زعيتر، وليد البعريني، وجيمي جبّور، نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، رئيسة "المجموعة العربية لحماية الطبيعة" رزان أكرم زعيتر، مدير مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات في جهاز أمن الدولة العميد حسين سلمان، المديرون العامّون، الكليات في جامعات لبنان، الأكاديميون والمهندسون رؤساء وأعضاء النقابات والتعاونيات الزراعية، رؤساء وأعضاء تجمّع المزارعين، نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي، رؤساء وممثلو الجمعيّات البيئيّة والأهلية.وأكد هاني في كلمته أن "الرسالة التي تحملها، هي رسالة وحدة وتعاون بين المزارعين وصنّاع القرار، بهدف الوقوف إلى جانب المزارع الجنوبي ودعم القطاع الزراعي في جميع المناطق "، مضيفاً أن "لدينا اليوم فرصة حقيقية في لبنان لنعمل معًا بروح التضامن، لأننا نعيش على أرض واحدة وننتمي إلى قضية واحدة". مؤكدًا أن "الحكومة تعمل بخطوات عملية ومدروسة، وأن إعادة تأهيل القطاع الزراعي، خصوصًا في المناطق المتضررة، تُعدّ أولوية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي، ومواجهة التغيرات المناخية، واعتماد التقنيات الحديثة لمواكبة التحديات الراهنة".وقال: "إن الوزارة ستكون دائما إلى جانب المواطنين في دعم القطاع الزراعي، وستُطلق قريبًا حملة وطنية بعنوان "الزراعة نبض الأرض"، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الزراعة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني".ودعا، بالتعاون مع "العربية لحماية الطبيعة" وخبراء الوزارة، إلى دعم هذه الحملة الوطنية والانخراط فيها.