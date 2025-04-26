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لبنان

الرئيس عون وزوجته يشاركان في وداع البابا فرنسيس (صورة)

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:58
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في خلال مشاركتهما في مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان.
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