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لبنان

رقم كبير.. كم يستهلك لبنان يومياً من البنزين؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2025 | 12:00
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بشكل لافت، شهدت أسعار المحروقات والبنزين انخفاضاً ملحوظاً في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية.
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ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا فسر لـ"لبنان24" خلال تصريح سابق، الإنخفاض الحاصل، فقال إنه جاء بسبب الركود في العالم والضريبة التي وضعت على بعض السلع من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  ما انعكس انخفاضاً على اسعار النفط، الأمر الذي سيستفيد  منه المواطن اللبناني سواء على البنزين أو المازوت.
 
أمام كل ذلك، تتجه الأنظار إلى حجم استهلاك لبنان للبنزين والمازوت سنوياً.. فماذا تقول الأرقام؟
 
يقول أبو شقرا لـ"لبنان24" إن لبنان يستهلك يومياً بين 10 و 12 مليون ليتر من البنزين والمازوت، مشيراً إلى أنه خلال شهر واحد، يبلغ معدل الاستهلاك قرابة الـ400 مليون ليتر، ليكون المجموع العام للاستهلاك خلال عام واحد هو 4 مليار و 800 مليون ليتر تقريباً.
 
في غضون ذلك، تكشف بيانات اقتصادية أنه في العام 2024، بلغت قيمة واردات لبنان من المشتقات النفطية، بما في ذلك البنزين، حوالي 4.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 26.6% من إجمالي فاتورة الاستيراد، وفق ما يقول تقرير لمنصة "صفر" المعنية بالدراسات الاقتصادية.
 
ويستخدم لبنان كمّيات كبيرة من المازوت والفيول أويل لإنتاج الكهرباء سواء في المصانع العامّة أو عبر المولّدات الخاصّة لتعويض النقص في الطاقة الإنتاجية لمؤسّسة كهرباء لبنان. كما يستخدم كمّيات كبيرة من البنزين لتأمين حاجات النقل عبر السيّارات الشخصية بسبب الافتقار إلى نظام عام للنقل المشترك.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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