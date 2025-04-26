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لبنان

في صيدا.. من أوقفت "القوى الأمنية"؟

Lebanon 24
26-04-2025 | 06:43
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بتاريخ 23-4-2025، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع مرسيدس مجهولة باقي المواصفات على خطف (م. خ. مواليد العام1992، سوري) من مدينة صيدا بعد تهديده بواسطة سكين واقتادوه إلى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر إلى كافة القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للعمل على كشف الملابسات وتحديد مكان وجود الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف، بالتّنسيق مع القضاء.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من معرفة هويات منفذي عملية الخطف، وهم كل من: أ. م. (مواليد العام 1968، فلسطيني)، ر. م. (مواليد العام 1991، فلسطيني)، ح. م. (مواليد العام 1992، فلسطيني).

بالتاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، توصلت إحدى دوريات الشعبة إلى تحديد مكان المشتبه بهم في محلة الكورنيش البحري– صيدا، حيث عملت على توقيفهم وتحرير المخطوف الذي كان برفقتهم، وضبطت سيارة المرسيدس، وسكينا.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا القطعة المعنية، عملا بإشارة القضاء المختص.
 
 
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