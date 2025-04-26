في صيدا.. من أوقفت "القوى الأمنية"؟

صدر عن ـ العامة البلاغ الآتي:

Advertisement

بتاريخ 23-4-2025، أقدم مجهولون على متن سيارة نوع مجهولة باقي المواصفات على خطف (م. خ. مواليد العام1992، سوري) من مدينة بعد تهديده بواسطة سكين واقتادوه إلى جهة مجهولة. على الفور، أعطيت الأوامر إلى كافة القطعات المختصة في للعمل على كشف الملابسات وتحديد مكان وجود الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف، بالتّنسيق مع .



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قامت بها ، تمكنت من معرفة هويات منفذي عملية الخطف، وهم كل من: أ. م. (مواليد العام 1968، فلسطيني)، ر. م. (مواليد العام 1991، فلسطيني)، ح. م. (مواليد العام 1992، فلسطيني).



بالتاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، توصلت إحدى دوريات الشعبة إلى تحديد مكان المشتبه بهم في محلة البحري– صيدا، حيث عملت على توقيفهم وتحرير المخطوف الذي كان برفقتهم، وضبطت سيارة المرسيدس، وسكينا.



وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا القطعة المعنية، عملا بإشارة القضاء المختص.