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لبنان

حالة طقس لبنان.. هذا ما سيشهده خلال الأيام المقبلة

Lebanon 24
26-04-2025 | 07:26
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.
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وجاء في النشرة الآتي:
 
  
- الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد في المناطق الجبلية والداخلية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان  بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23،  وزحلة بين 9 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: 
 

السبت: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية على الجبال الشمالية.

الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل ملحوظ على الجبال وفي الداخل حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية.
 
الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة يتشكل ضباب كثيف بدءا من مستويات منخفضة وتكون الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة محلية خاصة شمال البلاد.


- الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 23 درجة، في الداخل من 9 الى 28 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 10و 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 50 و75%.

- حال البحر: مائج إجمالا.     
 
 
- حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1015 HPA، أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 05,55 - ساعة غروب الشمس: 19,17.
 
 
 
 
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