التحضيرات اللوجستية للانتخابات البلدية والاختيارية مستمرة في سرايا طرابلس

تتواصل التحضيرات اللوجستية في سرايا ، كما في الاقضية الشمالية، لإجراء والاختيارية في ، المقررة الواقع في 11 أيار 2025، بتوجيهات ومتابعة يومية من والبلديات .

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ويعمل الموظفون الرسميون والمعنيون في عملية التحضير على مدار الساعة لإنجاز مختلف الترتيبات المطلوبة، من تأمين القرطاسية وتجهيز الصناديق واللوائح والمستلزمات اللوجستية الأخرى لضمان العملية .

وقد استُكملت الترتيبات اللازمة لتجهيز 384 صندوق اقتراع للانتخابات البلدية، و384 صندوق مخصص للانتخابات الاختيارية، وذلك لتأمين حسن سير العملية الانتخابية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في قضاء طرابلس، وفقاً للوائح الشطب، 265,121 ناخباً.

تجدر الإشارة إلى أن مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية تنتهي عند الساعة 24:00 من منتصف ليل الأربعاء المقبل، الواقع في 30 نيسان 2025، في حين تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح عند منتصف ليل يوم الاثنين الواقع في 5 أيار 2025.

وتُتابع والبلديات، بالتنسيق مع محافظة والأجهزة المعنية، التحضيرات لضمان إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية، وتأمين جميع متطلبات اليوم الانتخابي من تجهيزات لوجستية وأمنية.