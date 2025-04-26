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لبنان

التحضيرات اللوجستية للانتخابات البلدية والاختيارية مستمرة في سرايا طرابلس

Lebanon 24
26-04-2025 | 07:13
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تتواصل التحضيرات اللوجستية في سرايا طرابلس، كما في الاقضية الشمالية، لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الشمال، المقررة يوم الأحد الواقع في 11 أيار 2025، بتوجيهات ومتابعة يومية من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
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ويعمل الموظفون الرسميون والمعنيون في عملية التحضير على مدار الساعة لإنجاز مختلف الترتيبات المطلوبة، من تأمين القرطاسية وتجهيز الصناديق واللوائح والمستلزمات اللوجستية الأخرى لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وقد استُكملت الترتيبات اللازمة لتجهيز 384 صندوق اقتراع للانتخابات البلدية، و384 صندوق مخصص للانتخابات الاختيارية، وذلك لتأمين حسن سير العملية الانتخابية. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في قضاء طرابلس، وفقاً للوائح الشطب، 265,121 ناخباً.
تجدر الإشارة إلى أن مهلة تقديم طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية تنتهي عند الساعة 24:00 من منتصف ليل الأربعاء المقبل، الواقع في 30 نيسان 2025، في حين تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح عند منتصف ليل يوم الاثنين الواقع في 5 أيار 2025.
 
وتُتابع وزارة الداخلية والبلديات، بالتنسيق مع محافظة الشمال والأجهزة المعنية، التحضيرات لضمان إجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية، وتأمين جميع متطلبات اليوم الانتخابي من تجهيزات لوجستية وأمنية.
 
 
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