للمارين على طريق نفق المطار.. إليكم هذا الخبر

صدر عن ـ العامة، ما يلي:

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إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلّق بقيام إحدى الشركات المتعهدة بأعمال نظافة وكنس داخل نفق ، لذلك وبناء على كتاب محافظ ، سيتم تحويل السير على الطرقات المجاورة على الشكل التالي: قطع طريق المسرب من نفق المطار (المطار- خلدة) بتاريخ 27-04-2025 من الساعة 5,00 ولغاية الساعة 8,00 صباحا، على أن يتم حويل السير باتجاه محلة .



قطع الطريق من الكوكودي (المريجة) باتجاه نفق المطار، وتحويله باتجاه .



يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيد بتوجيهات رجال وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.