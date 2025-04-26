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لبنان

في الشوف.. قرار بتمديد فترة تقديم "الترشيحات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2025 | 08:54
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علم "لبنان24" أن قائمقامية بيت الدين في الشوف أعلنت تمديد مدة تقديم طلبات الترشح للانتخابات الاختيارية والبلدية لعدد من المناطق، وذلك حتى يوم 30 نيسان الجاري.
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وجاء هذا الأمر بعدما تبين أن عدد المتقدمين للمراكز الاختيارية والبلدية قد جاء دون العدد المطلوب للمقاعد، ما دفع لتمديد فترة تقديم طلبات الترشيح.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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