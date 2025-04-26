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لبنان

"جسم مشبوه" يثير الهلع في رياق.. ماذا تبين؟

Lebanon 24
26-04-2025 | 09:34
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عُثر، اليوم السبت، على جسم مشبوه في بلدة رياق قرب المطار تبين أنه صاروخ من مخلفات الحرب.
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وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش وكشفت على الصاروخ وجرى العمل على تفكيكه.
 
 
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