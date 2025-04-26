"جسم مشبوه" يثير الهلع في رياق.. ماذا تبين؟

عُثر، اليوم السبت، على جسم مشبوه في بلدة قرب تبين أنه صاروخ من مخلفات الحرب.

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وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش وكشفت على الصاروخ وجرى العمل على تفكيكه.