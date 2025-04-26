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لبنان

قائد الجيش يُعزّي بعكار العتيقة وحزرتا بشهيدَي الواجب الوطني

Lebanon 24
26-04-2025 | 10:23
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قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل بزيارة بلدة عكار العتيقة لتقديم التعازي بالملازم الشهيد محمود أحمد زيتون، وبلدة حزرتا- زحلة لتقديم التعازي بالمعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد، اللذَين استشهدا بتاريخ 20 نيسان 2025 نتيجة انفجار ذخائر في منطقة بريقع – النبطية.
 
 
وأشاد العماد هيكل بـ"مناقبية الشهيدَين وتفانيهما في أداء واجبهما الوطني المقدس".
 
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