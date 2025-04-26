قائد الجيش يُعزّي بعكار العتيقة وحزرتا بشهيدَي الواجب الوطني

قدَّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل في بلدة العتيقة التعازي بالملازم الشهيد محمود أحمد زيتون، وفي بلدة حزرتا - زحلة بالمعاون الأول الشهيد أحمد اللذَين استشهدا بتاريخ ٢٠ /٤ /٢٠٢٥ نتيجة انفجار ذخائر في منطقة بريقع – النبطية، وأشاد بمناقبية الشهيدَين واندفاعهما… pic.twitter.com/jvi2XiUYhi