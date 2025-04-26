بعد وداع البابا فرنسيس.. الرئيس عون واللبنانية الاولى غادرا روما عائدين الى بيروت

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غادر رئيس الجمهورية ، واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، العاصمة الايطالية بعد ظهر اليوم، بعد ان مثلا في حفل تشييع قداسة .وكان في وداعهما سفيرة لبنان في ايطاليا ، والقائم بأعمال في ، وعدد من اركان السفارتين اللبنانيتين في الفاتيكان وروما.