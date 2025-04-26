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لبنان

بعد وداع البابا فرنسيس.. الرئيس عون واللبنانية الاولى غادرا روما عائدين الى بيروت

Lebanon 24
26-04-2025 | 11:11
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غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، العاصمة الايطالية روما بعد ظهر اليوم، بعد ان مثلا لبنان في حفل تشييع قداسة البابا فرنسيس.
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وكان في وداعهما سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الفاتيكان غادي خوري، وعدد من اركان السفارتين اللبنانيتين في الفاتيكان وروما.
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