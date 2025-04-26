اختتام تقبل التعازي بوفاة البابا فرنسيس في السفارة البابوية في حريصا

اختتم السفير البابوي المونسيور باولو بورجيا تقبل التعازي بوفاة ، في السفارة البابوية في ، والتي استمرّت لأربعة أيام، باستقبال المزيد من الشخصيات السياسية والدينية والدبلوماسية، أبرزهم: سفيرا مصر علاء موسى وكوبا خورخي ليون ، وزير الاتصالات الحاج، يوسف رجي، النائبان غسان وملحم وليم طوق، الوزيران السابقان ومروان شربل، النائب السابق البير مخيبر، رئيس فرع الامانة العامة في العميد الركن د مينا، وفد من ، المجلس اللبناني الكوري، المحافظ السابق لبيروت القاضي زياد شبيب والقاضي ، وصدر الدين ابن الإمام المغيب ووفد الكنيسة الإنجيليّة.

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