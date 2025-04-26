جابر: لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي

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سجلت مشاركة الوفد اللبناني، برئاسة وزير المال ، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في ، نتائج إيجابية على الصعيدين الخارجي والداخلي. فقد أكد الوفد بالإصلاحات اللازمة للتعافي الاقتصادي، مع السعي إلى طمأنة اللبنانيين بأن هذه الجهود تصب أولاً في مصلحة الداخل الوطني.وكان لافتًا تماسك الوفد اللبناني خلال الاجتماعات، إذ أكد جابر باسم الحكومة التزام الاقتصادي والمؤسسي، معتبرًا أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة والمواطنين. كما نوه بتصويت 87 نائبًا لصالح قانون رفع السرية المصرفية، واصفًا ذلك بدعم واضح للخطة الإصلاحية.وأشار جابر إلى أن الحكومة الجديدة، بدعم رئيس الجمهورية المنتخب، شرعت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها: إقرار موازنة 2025، تعديل ، تطوير التشريعات الضريبية، وتعزيز في قطاعات الطاقة، الطيران، والاتصالات.وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوزير جابر لقاءات عدة، أبرزها مع رئيس صندوق الذي أبدى استعدادًا لدعم لبنان ماليًا وتقنيًا، ومع نائب مدير عام ، الذي أبدى تفاؤله بقدرة لبنان على تحقيق إصلاحات تفتح المجال للاستثمار وتعزز الاستقرار الاجتماعي.كما شارك جابر في اجتماع دول MENA برئاسة مديرة صندوق النقد، حيث دعا إلى توفير الدعم للبنان، وشكر وزيري مالية وقطر لدعمهما العلني للبنان.وكان له اجتماع مع رئيس الإسلامي محمد الجاسر، الذي وصفه جابر بالناجح، لما يفتحه من تعاون مستقبلي.واختتم الوفد اللبناني زيارته بعقد "طاولة الحوار للتمويل اللبناني" ضمن مشروع LEAP، بحضور ممثلين عن وصندوق النقد وعدة دول عربية ودولية، حيث ناقشوا آليات تمويل مشاريع والتعافي الاقتصادي. وأعلنت مساهمة بقيمة 75 مليون ، على أن يتم لاحقًا تحديد مساهمات الأطراف الأخرى بالتنسيق مع البنك الدولي.