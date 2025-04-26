في عكار.. وفاة رجل مسن إثر سقوطه من شرفة مبنى

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توفي المدعو حسين حبلص وهو في العقد السادس من عمره إثر سقوطه من الطابق الثاني من على سطح منزله في بلدة برقايل – ، مما أدى إلى وفاته على الفور، حسب مندوبة " ".وعلى الفور حضرت فرق إلى الموقع وعملت على نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات المنطقة.