باسيل: لبنان يواجه خطرًا وجوديًا بسبب النزوح السوري

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أكد رئيس ، أن يمرّ بمرحلة خطيرة تهدد وجوده نتيجة أزمة النزوح السوري، محمّلًا الحكومة مسؤولية "الجريمة" المرتكبة بحق اللبنانيين من خلال طريقة التعامل مع العودة الطوعية للنازحين.وفي كلمة له، شدد على دعم لكل بلدية تضع حماية اللبنانيين ولقمة عيشهم ضمن برنامجها، وتمنع مزاحمة لهم. وأكد أن "التيار وقف بوجه مشروع توطين النازحين، وأفشل محاولات إقامة مخيمات لجوء شرعية كتجربة اللاجئين ، كما أسقط مشروع الانقلاب العسكري الذي كان يسعى إلى تحريض النازحين وتسليحهم".ووصف باسيل الواقع الحالي قائلاً: "انتقلنا من جيش العسكر إلى جيش من النازحين، وأصبحنا أمام مشهد صادم بعنوان: محتلون بثياب نازحين".وفي سياق آخر، جدد باسيل مطالبة النظام السوري بتسليم قتلة المسؤول في ، مشيرًا إلى أن "من كانوا يطالبون سابقًا النظام القديم بالتسليم، أصبحوا اليوم يعتبرون صديقًا لهم".ولمناسبة مرور عشرين عامًا على انسحاب من لبنان، قال باسيل: "كنا دومًا ضد عندما كانت موجودة في لبنان ومعها عندما أصبحت خارجه، لكن البعض كان مع سوريا وهي داخل لبنان، وصار ضدها بعدما غادرت".وختم بالتشديد على أن لبنان أمام تحديات مصيرية تتطلب حماية وجوده ودعم مؤسساته بوجه ما يحاك له من مخاطر.