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لبنان
تدريبات مشتركة لوحدات القطاع الغربي في "اليونيفيل" للبقاء على جاهزية
Lebanon 24
27-04-2025
|
08:59
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نفذت الشرطة العسكرية وعناصر أمن قاعدة شمع (UNP 2-3)، تدريبات موجهة تهدف إلى منع التسلل غير المصرح به، وتعزيز قدرات المراقبة والاستجابة السريعة. في الوقت نفسه، نفذت الكتيبة
الإيطالية
(ITALBATT) محاكاة لحالات الطوارئ الطبية، تضمنت معالجة مصابين افتراضيين في سيناريوهات هجوم صاروخي، بهدف تعزيز مهارات الاستجابة الفورية في حالات الطوارئ.
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وأفاد بيان لـ"اليونيفيل" بأنه، في قاعدة الكتيبة الإيرلندية
البولندية
المشتركة (IRISHPOLBATT)، تم إجراء تقييم شامل للوحدات العسكرية التابعة، شمل تقييم الجاهزية التشغيلية وسرعة الاستجابة. شاركت جميع الفروع العملياتية في هذا التقييم: شؤون الأفراد، العمليات، اللوجستيات، الاتصالات، التدريب، والتعاون المدني-العسكري.
وأشار البيان إلى أنه "في القطاع
الغربي
في اليونيفيل، لا يتوقف التدريب أبداً، فالحفاظ على معايير تشغيلية عالية أمر أساسي لكل جندي، الذي يجب أن يكون مستعداً للاستجابة بفعالية في أي ظرف". ولفت إلى أن ""التدريب المتواصل ليس مجرد تمرين، بل جزء أساسي من احترافية الجندي، الذي يجب أن يكون قادراً على التصرف بكفاءة ووضوح وأمان حتى في أصعب الظروف، وأكدت الأنشطة المنفذة مرة أخرى على المستوى العالي من التحضير لدى الأفراد، المتوافق دائماً مع الإجراءات التشغيلية الموحدة. أن تكون دائماً جاهزاً يعني أن تكون دائماً مدرباً".
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