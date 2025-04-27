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لبنان

هاشم: الكيان الصهيوني لا يزال يضع وطننا في دائرة استهدافاته

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:14
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "استهداف العدو الاسرائيلي اليوم أحد أبناء منطقة العرقوب عامر عبد العال وسقوطه شهيدا تأكيد على الطبيعة العدوانية الهمجية للكيان الصهيوني الذي ما زال يضع وطننا في دائرة استهدافاته، ويبين مدى تنصله من القرارات والمواثيق والقيم الدولية وعدم التزامه باتفاق وقف النار، وهذا ما يضع الراعاة الدوليين أمام مسؤولياتهم، إذ ان غض الطرف عن الاعتداءات الاسرائيلية هو بمثابة الشراكة الكاملة لاعطاء العدو الصهيوني دورا على مستوى المنطقة، ولبنان يدفع ضريبة مشروع إعادة تركيب خارطة جديدة في السياسة او الجغرافيا خدمة للاسرائيلي واخضاع حلفائه للعمل على تأمين مصالح مشتركة وهذا ما يدفعنا للتفتيش عن عوامل حماية وطننا وتحصينه في ظل ما يخطط للمنطقة".
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