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لبنان

إعلان لائحة "قرطبا بتستاهل"

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:29
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أعلن رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس لائحة " قرطبا بتستاهل" لخوض الانتخابات البلدية من دارته في قرطبا.
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بداية ألقى الإعلامي جورج سعد كلمة قال فيها: "لا أعرفه بل اسمع عنه وعن أعماله من أجل البلدة الأحب فيها الى قلبي.. التي فيها رفات أجدادي وأهلي ووالدي وأخي. لا أعرفه ولكن تعرفت اليه من خلال أعماله وحبه لا بل عشقه لقرطبا ولأهلها، من خلال الخدمات التي يقوم بها من أجل القرطباويين من دون منة ومن دون مقابل. اتخذت اسم قرطبا بتستاهل شعارا للائحتك فأنا أقول لك باسم كل عائلات قرطبا انت بتستاهل أن يجدد بنات قرطبا وشبابها وشيخاتها وشيوخها الثقة بك".

مارتينوس

وتحدث مارتينوس في كلمته عن الاسباب التي دفعته للترشح مرة ثانية لرئاسة البلدية وقال: "أهلي أبناء قرطبا وبناتها شيخاتها وشيوخها شاباتها وشبابها، لأن قرطبا بتستاهل تعب وسهر وعمل، عدتُ وترشحتُ لخدمة الأرض التي فيها رفات أجدادنا وأبائنا، فكلمة رئيس لم ولن تستهوني يومًا، لكن العمل البلدي بحاجة الى ترشيح للرئاسة أو للعضوية ليكون العمل الذي أردتُ أن أكمله بحاجة إلى شرعية بلدية ليكون منتظمًا وفاعلًا".

أضاف: "ترشحت تنفيذًا لرغبة معظم عائلات قرطبا التي يربطني بها رابط الدم ورابط المحبة والوفاء. وترشحي ليس للتنافس مع أحد، لأن كل قرطباوية وكل قرطباوي لها وله الحق في أن تكون أو أن  يكون رئيس بلدية أو عضو فيها، لأننا كلنا نحب ضيعتنا ونحب خدمتها، فالكل يعلم ما حققته وأنجزته مع رفاق لي في المجلس البلدي، منهم من سبقنا الى دار الخلود ومنهم ما زال حيًا ولست هنا اليوم لعرض الإنجازات التي تحققت أو  لأعَد بإنجازات جديدة، لأن شعار العمل لا الوعد كان وسيبقى شعاري".

وتابع: "أنا رئيس بلدية قرطبا منذ 21 سنة، وقبل أن أعود وأعلن ترشيحي لولاية جديدة فكّرت كثيرًا بما حققناه وأنجزناه على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتنا في السبع سنوات الماضية غيري كان اختار الهروب من المسؤولية ولكن حبي لقرطبا منعي من التهرب منها وخدمتها فقررت أن أعود لأناضل معكم لتكون قرطبا أفضل وأحلى بفضل محبة وتضحيات أبنائها أعود لأني وعدتكم منذ 21 سنة ووفيت بوعدي لكم ولأني كنت بحجم الثقة التي أوليتموني إياها أعود لأني أريد مع رفاقي في لائحة قرطبا بتستاهل أن نضيف الى الإنجازات التي تحققت إنجازات جديدة، لنزيد إلى قرطبا جمالًا ورونقًا لتكون عاصمة جرد جبيل السياحيّة لهذا أطلب أن تكون آيادينا مشبوكة بعضنا مع بعض، لأن بوحدتنا قوتنا، ووحدتنا هي قوة لقرطبا في ظل تحديات إقتصادية يعيشها لبنان وكل اللبنانيين".

وختم:  "لأن قرطبا بتستاهل أدعوكم لتنتخبوا بكل ضمير لمن حقق الكثير من إنجازات ليست المناسبة اليوم لتعدادها في هذا الإحتفال لأن قرطبا بتستاهل العمل من أجلها ولها". 

وتضم اللائحة إلى مارتينوس: المحامية ستيفاني إيلي صوايا، المحامي إيلي نجا البيروتي، المهندس إيلي طانوس البيروتي، دانيال يوسف مسعود، الدكتور منصور جورج سالم، المهندس غيث يوسف ناصيف، المحامي روبير كميل كرم، إيلي مارون الخوري، طوني يوسف معوض، طوني كميل كرم، المحامي كميل فريد شليطا، الدكتور حبيب الياس بوعون، جوزف طانيوس السخن، الدكتور بيير أنطوان نجم.
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